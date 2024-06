PSG në prag të kompletimit të transferimit të parë pas largimit të Mbappes

Paris Saint-Germaini është në prag të kompletimit të transferimit të tyre të parë që prej largimit të Kylian Mbappes.

PSG-ja po përgatitet për jetën pa Mbappen, ndërsa Matvey Safonov raportohet se do të jetë nënshkrimi i tyre i parë që prej largimit të reprezentuesit francez.

Sipas Fabrizio Romanos, gjiganti francez pritet që të nënshkruajë me portierin rus, i cili raportohet se do të nënshkruajë kontratë deri në 2029.

“Paris Saint-Germaini pritet që ta bëjë zyrtare transferimin e Matvey Safonov së shpejti. Transferimi i parë i verës tashmë është kompletuar dhe portieri rus do të bashkohet për 20 milionë euro”, ka shkruar Romano në platformën X.

