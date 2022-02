PSG në horizontin e Cristiano Ronaldos

Me trajnerin e ri të përzgjedhur, Zinedine Zidane, dhe duke pritur që Pochettino të largohet, PSG tashmë po përgatit atë që mund të jetë nënshkrimi i tyre i madh për sezonin 2022/23.

Në pritje për të mësuar se çfarë do të bëjë më në fund Kylian Mbappe, Sheikh Al Khelaïfi ka një “as” në mëngë për ta bërë sulmuesin francez të harrojë në rast se ai do të largohet për në Real Madrid, dhe kjo është se ai do të shkonte me gjithçka për Cristiano Ronaldon.

Edhe pse po flasim për një lojtar në fazën e fundit të karrierës së tij, portugezi ende shpreson të vazhdojë të thyejë rekorde dhe pasi ka fituar gjithçka në Portugali, Angli, Spanjë dhe Itali, ai mund të përfundojë rezymenë e tij të suksesshme me një sezon ëndrrash në Paris së bashku me Neymarin dhe Messin, dhe mbi të gjitha, me një nga trajnerët më të mirë që e kanë arritur të marrë frenat e atij që mund të jetë projekti i tij i fundit i madh në Evropë.

Zidane i ka dhënë dritën jeshile PSG-së në rast se duan të tentojnë të nënshkruajnë me portugezin dhe për ish-lojtarin e Real Madridit, lojtari i United është ende në top 5 golashënuesit. Nënshkrimi i tij mund të kushtojë më pak se 20 milionë euro për klubin e Ligue 1.

Bisedat me Jorge Mendes vazhdojnë të përparojnë dhe tani, gjithçka do të varet nëse United do të arrijë të kualifikohet në Champions League. Përndryshe, CR7 mund të vazhdojë të shkruajë një faqe të re në CV. /albeu.com