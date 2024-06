PSG ka marrë goditje të rëndë pasi shënjestra e tyre kryesore preferon kalimin te Real Madridi

ipas një raportimi nga Santi Aouna i Foot Mercato, Paris Saint-Germain është goditur nga Real Madridi në transferimin e Leny Yoro.

Mbrojtësi i Lille thuhet se preferon një lëvizje te gjiganti spanjoll, dhe si rezultat, parisienët kanë zgjedhur të tërhiqen nga ndjekja e tij.

18-vjeçari është një adoleshent shumë i vlerësuar në futbollin botëror, ai është paraqitur 44 herë për klubin e tij të fëmijërisë.

Kontrata e tij me klubin francez do të skadojë verën e ardhshme dhe presioni është mbi skuadrën e Ligue 1 për të siguruar një shitje, ose rrezikon ta humbasë atë për asgjë.

PSG do të shqyrtojë opsione të tjera për të forcuar mbrojtjen e tyre pasi të vendosë të ndryshojë objektivat. Gjigantët francezë kanë financat dhe tërheqin për të sjellë çdo opsion tjetër që dëshirojnë.

Real Madridi nuk do të jetë me nxitim për të finalizuar ndonjë lëvizje në afatin kalimtar me të ardhmen e kapitenit Nacho Fernandez ende të finalizuar.

Manchester United gjithashtu raportohet se është i interesuar për nënshkrimin e mbrojtësit, por është e paqartë se cilat do të jenë shanset e skuadrës së Ligës Premier për të marrë Yoron. /Telegrafi/