PSG ka gati zëvendësuesin e Mbappe, kërkon yllin 24-vjeçar të Milanit

Në Paris nuk do të rrinë duarkryq pas largimit të Kylian Mbappe. Sipas Matteo Moretto, PSG ka identifikuar Rafael Leao si zëvendësuesin e yllit francez, i cili duket afër transferimit te Real Madrid verën e ardhshme.

Me largimin e Mbappe, parisienët do të kërkojnë ta zëvendësojnë atë me dikë që mund të zëvendësojë shpejtësinë dhe shkathtësinë e francezit në sulm. Leao i Milan thuhet se është shfaqur si objektivi kryesor.

24-vjeçari portugez ka shënuar gjashtë gola dhe ka dhënë shtatë asiste në 27 ndeshje në të gjitha kompeticionet këtë sezon. Leao ka kontratë me Milanin deri në fund të sezonit 2027-28 dhe ka një vlerë të përllogaritur në merkato prej 90 milionë euro, sipas Transfermarkt. /balkanweb/