PSG ka gati kontratën e re për Di Marian

Di Maria do të jetë pjesë e PSG edhe për një periudhë kohë. 33-vjeçari argjentinas është një hap larg rinovimit të kontratës me klubin parisien për të paktën edhe një vit.

Sipas La Parisien, tani ka një marrëveshje verbale mes klubit dhe lojtarit. Leonardo e vlerëson shumë performancën dhe karakterin e tij. Pas treshes Mbappe-Messi-Neymar, Di Maria shfaqet si një lojtar i adaptueshëm, cili pothuajse gjithnjë bën mirë dhe nuk shkakton probleme.

Anësori dhe Marquinhos do të jenë dy lojtarët e radhës që do të rinovojnë me PSG që të pasigurtë ka vetëm çështjen Mbappe./albeu.com