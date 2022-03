PSG dëshiron të kapërcejë hidhërimin e eliminimit në Champions League duke bërë merkato.

Sipas “Sport”, Araujo i Barcelonës pëlqehet për t’u vënë në krye të detyrës në repartin e mbrojtjes të PSG-së.

Nuk dihet se sa i mundur do të jetë ky transferim pasi Araujo ka deklaruar se do të rinovojë me klubin katalanas./ h.ll/albeu.com