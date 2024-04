PSG interesohet për dy yje të Barcelonës, njëri mund të largohet

Barcelona do të jetë shumë aktive në afatin kalimtar të verës, pasi kërkon të bëjë shitje të konsiderueshme për të lehtësuar problemet financiare.

Mbetet për t’u parë se si do të shitet, por lojtarët e tyre nuk do të kenë mungesë të kërkuesve, për të thënë të paktën.

Klubi i fundit që i ka bërë pyetje Barcelonës për lojtarët e saj është Paris Saint-Germain.

Sipas Catalunya Radio, PSG ka pyetur për disponueshmërinë e Jules Kounde dhe Hector Fort, dy nga opsionet e mbrojtësit të djathtë të klubit.

Raporti thekson se Fort, i cili pritet të hyjë në negociata për kontratë me Barcelonën në javët e ardhshme, nuk do të shitet në asnjë rrethanë, por Kounde është një çështje tjetër.

Drejtuesit e gjigantëve katalanas janë të përgatitur të transferojnë francezin, me kusht që të plotësohet çmimi i kërkuar.

Barcelona i ka transmetuar PSG-së se Kounde mund të largohet, gjë që lejon Luis Enrique të nënshkruajë një tjetër lojtar nga ish-klubi i tij, pas Ousmane Dembele verën e kaluar.

Do të jetë interesante të shihet nëse mund të arrihet një marrëveshje mes dy gjigantëve evropianë. /Telegrafi/

