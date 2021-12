PSG, i vëmendshëm në rast se rinovimi i Mahrez “ngec”

Riyad Mahrez është një nga futbollistët e preferuar të Guardiolës dhe me kontratën e tij që hyn në 18 muajt e fundit, te City nuk duan mundime të panevojshme. Për këtë arsye, sipas ‘The Sun’, ata po punojnë për një zgjatje të kontratës para se lojtari të largohej për të luajtur Kupën e Afrikës me Algjerinë në janar.

Përveç kësaj, tabloidi britanik shton se, në qoftë se rinovimi nuk është rënë dakord, PSG është i vëmendshëm.

Do të ishte një përforcim i shkëlqyer, veçanërisht duke pasur parasysh që situata do të favorizohej për skuadrën pariziene me afrimin e fundit të kontratës, diçka që ata tashmë e kanë shfrytëzuar plotësisht me Donnarumma , Wijnaldum, Messi apo Sergio Ramos. /albeu.com