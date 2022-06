PSG është gati të shkëputet nga Neymar, ai grindet me Mbappen, dhe harxhon kohën në festa

Përshtati në shqip Albeu Sport

Foot Mercato shkruan se pronarët e Katarit dhe këshilltari i ri Luis Campos nuk e shohin brazilianin 30-vjeçar në projektin e tyre dhe duan të ndërtojnë një ekip rreth Messit dhe Mbappes. Ata nuk e kanë problem të heqin qafe yllin brazilian për rreth 50 milionë euro këtë verë.

Megjithatë, nuk ka blerës. AS raporton se skuadra e Neymar ka qenë në kontakt me Juventusin për një transferim të mundshëm dhe janë refuzuar për shkak të kërkesave të tij për pagën. Askush nuk dëshiron t’i paguajë një braziliani më shumë se 10 milionë euro në vit.

Në PSG, Neymar fiton rreth tre herë më shumë. Vetë lojtari nuk dëshiron të largohet. më 1 korrik, kontrata e tij me PSG do të zgjatet automatikisht deri në vitin 2027.

Duket se Neymar është grindur me Mbappen dhe është ofenduar nga presidenti

Gjithçka filloi në fund të majit. Parisienët e zgjatën kontratën me Mbappe-n gjë që e lëndoi shumë Neymar. Brenda disa ditësh, marrëdhëniet midis lojtarëve u përkeqësuan: sipas L’Equipe, Neymar nuk e kupton vendin e tij në projektin e ardhshëm dhe nuk e sheh veten si ylli kryesor në ekip, shkruan albeu.com.

Mbappe gjithashtu nuk është veçanërisht i etur për të luajtur me brazilianin.

PSG po vendos bast për Mbappe, kështu që Neymar u largua në heshtje nga të paprekshmit. Më vonë, Sportbible publikoi një tekst për ndikimin e Mbappes në politikën e personelit të klubit. Me sa duket, ai i kërkoi PSG-së të heqë qafe 14 lojtarë, dhe braziliani ishte pothuajse i pari mes tyre.

Disa javë më vonë, presidenti i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi, iu shmang plotësisht përgjigjes nëse braziliani do të ishte pjesë e projektit të Parisit. “Ne nuk mund të diskutojmë tema të tilla në shtyp,” tha Nasser. Dikush do të vijë, dhe dikush do të largohet. Kjo është një pyetje që nuk duhet bërë publike”.

Pas kësaj, Neymar shpërtheu. Në fillim, L’Equipe shkroi për Chelsean dhe Newcastle, por të nesërmen, agjenti Wagner Ribeiro mohoi të gjitha thashethemet.

Neymar ka vërtet shumë pyetje

Por sezonin e kaluar gjithçka filloi kaq mirë: në maj 2021, NeyMAR e zgjati kontratën deri në vitin 2025 me një pagë prej 30 milionë euro në vit, dhe në verë i blenë Messin.

Neymar vazhdon të lëndohet. Sezonin e kaluar ai humbi edhe më shumë se zakonisht dhe deri në mars luajti vetëm 21 ndeshje nga 41. Mund të jetë për shkak të gjendjes së keqe fizike, por lojtari nuk bëri asgjë për t’u rikthyer sa më shpejt në formë.

Por PSG synonte Ligën e Kampionëve

“Neymar nuk ka luajtur në 50% të ndeshjeve që nga fillimi i sezonit”, tha për RMC ish-lojtari i PSG-së, Jerome Rotin. “Ai ka luajtur më mirë vitet e fundit. Neymar ka humbur efektivitetin. Ai po plaket, vazhdimisht shton peshë dhe nuk udhëheq një mënyrë jetese të shëndetshme. Kur je 30 vjeç, nuk shërohesh nga lëndimet aq shpejt sa kur ishe 25 vjeç”, shkruan albeu.com.

Një tjetër pretendim janë rrethanat e rikuperimit të Neymar nga një dëmtim i fundit në kyçin e këmbës. Postime të freskëta në Instagram shfaqeshin rregullisht, por nuk kishte vetëm palestër, por edhe poker, studio muzikore dhe festa.

Në të njëjtën kohë, futbollisti po transmetonte lojëra dhe nënshkroi një kontratë partneriteti me Facebook Gaming. Vetëm në fillim të shkurtit, Neymar mbërriti në Paris. Pas dy muajsh pushim jo shumë të shëndetshëm.

“Shikoni Italinë, Gjermaninë, Anglinë. Është e vështirë të imagjinohet që klubet lokale do të linin një lojtar kyç të shkojë në shtëpi për trajtim për një kohë kaq të gjatë. Ai kalon më shumë kohë në Brazil sesa në Francë. Neymar është me pushime. Shikoni rrjetet e tij sociale, poker, festa”, tha Rothen. /albeu.com/