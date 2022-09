PSG e bëri Mbappen më të paguarin në histori, sa milionë fiton ai në sezon?

Edhe pse gjatë tregut të transfertave largimi i Kylian Mbappe nga PSG në Real Madrid dukej i pashmangshëm, francezi rinovoi kontratën me klubin parizian deri në vitin 2025.

Edhe pse paratë me sa duket nuk ishin një kusht që peshonte më shumë se sporti, sulmuesi i talentuar do të marrë miliona, shuma, që e bën atë futbollistin më të paguar në histori, sipas The New York Times.

Mbappe, më i paguari në histori

Ditën që Kylian rrëmbeu një fanellë të PSG-së me 2025 në shpinë dhe njoftoi rinovimin e tij me klubin, filluan thashethemet për numrat e kontratës së tij, si dhe kushtet në lidhje me fuqinë, kërkesat e veçanta dhe rolin brenda dhomës së zhveshjes.

Siç zbulohet nga The New York Times, kampioni i botës është futbollisti më i paguar në histori, bazuar në atë që do të marrë në tre vitet e ardhshme: 257 milionë euro neto, shkruan albeu.com.

Mbappe do të fitojë 44 milionë euro në sezon, pra 132 në fund të kontratës; Kësaj i shtohen edhe 125 milionë për primin e transfertave. Në bruto, PSG do të shpenzojë një total prej 389 milionë eurosh për të pasur në skuadër një nga lojtarët më të mirë në botë.

Mbappe foli për marrëdhënien e tij me Neymar

Në paraqitjen paraprake të debutimit në Champions League kundër Juventusit, Kylian u pyet për marrëdhënien e tij me yllin brazilian dhe nuk hezitoi: “Ne njihemi prej gjashtë vitesh. Ka pasur momente më të nxehta se të tjerat. Ndonjëherë ne nuk kemi folur me njëri-tjetrin, por marrëdhënia jonë bazohet në respekt”.

Ai iu referua edhe kryqëzimit që kishin kur vendosnin se kush do të gjuante penallti, situatë që mund të ndodhte në çdo ndeshje, si kjo e martë. “Do të shohim nëse do të ketë nesër. Nuk është vendosur por nuk ka as probleme mes nesh. Jemi dy djem me karakter të fortë dhe ndonjëherë mund të ndodhin gjëra, por gjithmonë kemi punuar për të mirën e PSG-së”, theksoi 7-shi.

Mbappe te Real Madrid?

Në një intervistë dhënë për The New York Times, sulmuesi hodhi një bombë për Los Blancos: “Asnjëherë nuk e dini se çfarë do të ndodhë. Unë kurrë nuk kam qenë atje, por duket sikur është shtëpia ime apo diçka tjetër”.

Dhe ai kujtoi se Emmanuel Macron i bëri presion që të qëndronte në PSG. “Nuk e kisha imagjinuar kurrë se do të flisja me presidentin për të ardhmen time, kështu që është çmenduri, vërtet çmenduri. Ai më tha: “Dua që të qëndroni. Unë nuk dua që ju të shkoni tani. Ju jeni shumë i rëndësishëm për vendin”. /albeu.com/