PSG dëshiron të shesë Icardin, Paredes, Wijnaldum dhe 8 lojtarë të tjerë

PSG është gati të shesë 11 lojtarë këtë verë.

Antero Henrique dhe Luis Campos, të cilët merren me transferimet e parisienëve, kanë përpiluar një listë të lojtarëve me të cilët klubi do të dëshironte të ndahej.

Ai përfshinte mbrojtësit Leven Kurzawa, Abdou Diallo, Tilo Kehrer, mesfushorët Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gouille, Ander Herrera , Georginio Wijnaldum, Eric Abimbe dhe Julian Draxler, si dhe sulmuesin francez, Mauro Icarien.

Në listë nuk janë sulmuesi Neymar dhe mbrojtësi Presnel Kimpembe . Kjo nuk do të thotë se klubi ka vendosur t’i mbajë ato. E ardhmja e lojtarëve varet nga një sërë faktorësh. /albeu.com/