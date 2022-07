PSG dëshiron të heqë qafe 11 lojtarë, ata shpenzuan më shumë se 280 milionë

PSG po përgatit një spastrim. Sipas Le Parisien, klubi dëshiron të heqë qafe deri në 11 lojtarë. Gjëja më e habitshme është se mes tyre nuk është Neymar, i cili tashmë është vlerësuar nga trajneri i ri i skuadrës Christophe Galtier.

“Neymar është një lojtar i klasit botëror, një nga më të mirët në botë. Cili trajner nuk do të dëshironte të punonte me të? Unë e kam një ide shumë të qartë se çfarë do të pres prej tij.Sigurisht që dua që ai të qëndrojë”, tha Galtier.

Dhe këtu është lista e lojtarëve me të cilët Parisi do të dëshironte të ndahej. Klubi shpenzoi një total prej 282 milionë eurosh për ta.

Leven Kurzawa

Abdou Diallo

Thilo Kehrer

Leandro Paredes

Danilo Pereira

Idrissa Gouille

Ander Herrera

Georginio Wijnaldum

Eric Abimbe

Julian Draxler

Mauro Icardi. /albeu.com/