PSG dëshiron rinovimin e Xavi Simons

Kontrata e futbollistit përfundon në fund të sezonit dhe skuadra pariziane i minuta dje kundër Rennes, si një gjest të synimit të tyre për ta rinovuar.

Kontrata përfundon në fund të këtij sezoni dhe skuadra pariziene është përpjekur prej kohësh ta rinovojë atë. Me përballjen me Real Madridit, që është afër ndeshja ndaj Rennes ishte një mundësi e mirë për të që të kishte minuta cilësore në një natë në të cilën skuadra ishte mirë.

Xavi Simons ka shkëlqyer me PSG-së dhe i është përgjigjur me një notë të mirë sa herë që Pochettino i ka dhënë alternativë në Kupën e Francës. Megjithatë, holandezi ishte pjesëmarrës dhe nuk pushoi së guxuari kundër një mbrojtjeje solide të Rennes, e cila i mohoi atij një goditje që do të bënte 1-0 për PSG-në.

Ndaj Real Madridit nuk pritet të jetë në gjendje të luajë një rol kryesor sepse formacioni është i rezervuar për yjet kryesore, por Xavi Simons dëshiron të depërtojë pak nga pak. Lojtari ka disa propozime në tavolinë, një prej tyre nga PSG, të cilët nuk duan të lënë të lirë dikë që besojnë./ h.ll/albeu.com