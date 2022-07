PSG del “thatë”, West Ham tranferon Gianluca Scamacca

West Ham ka arritur marrëveshjen me Sassuolon dhe me Scamaccan.

Të dyja klubet tashmë janë duke përgatitur dokumentat përkatëse për sulmuesin Italian. Marrëveshja është arritur për 36 milionë euro plus 6 milionë të tjera bonuse. Sot pritet të përfundojnë detajet e marrëveshjes dhe sulmuesi Italian do të marrë valixhet për në Angli.

Konkurrent i fortë për shërbimet e Scamacca ishte PSG, klub francez i cili humbi rrugën në momentin kur West Ham u shfaq me një ofertë më të lartë./h.ll/albeu.com

West Ham and Sassuolo, preparing paperworks for Gianluca Scamacca deal. Full agreement for €36m plus €6m in add-ons. Details on personal terms to be finalised tomorrow. 🚨⚒️ #WHUFC

Been told Filip Kostic deal will be discussed in the next days, after official bid submitted. pic.twitter.com/rDhXhpwuMf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022