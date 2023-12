PSG bën publike ardhjen e një investitori të ri në klub

Qatar Sports Investments (QSI) dhe Arctos Partners (Arctos) kanë njoftuar sot një marrëveshje investimi dhe partneriteti strategjik që do të shohë blerjen nga Arctos të një pakice aksionesh në klubin nga kryeqytet francez.

PSG ruan pronësinë e shumicës së klubit dhe kontrollin drejtues, megjithëse avancon disa nga strategjitë që duhen ndjekur me këtë marrëveshje, e cila përfshin përcaktimin e rrugës përpara në lidhje me stadiumin.

Ideja është që të marrë pronësinë e Parc des Princes për një rinovim të plotë, por nëse nuk ka marrëveshje me Këshillin e Qytetit të Parisit, kompania e Amerikës së Veriut do të jetë çelësi për promovimin e projektit të stadiumit të ri dhe funksionimin e tij.

“Partneriteti do të vendosë themelet për fazën e ardhshme të rritjes globale të PSG-së dhe do të nxisë suksesin e futbollit dhe biznesit të klubit”.

“Investimi i Arctos do të shkojë drejt rritjes së operacioneve të PSG-së dhe gjithashtu mbështetjes së iniciativave strategjike të klubit për pasuritë e paluajtshme, duke përfshirë ato që lidhen me stadiumin e tij dhe fazat e ardhshme të zhvillimit të qendrës stërvitore lider në botë të PSG-së në Poissy”, thuhet në deklaratën e klubit.

