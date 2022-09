Do të gjejë pronarin e saj së shpejti.

Numri i gjashtë është një nga të paktët që ende nuk është zënë në Barcelonë.

Në fakt, Gavi do ta marrë së shpejti. 18-vjeçari pritet të nënshkruajë një kontratë të re me klubin në të ardhmen e afërt, pas së cilës ai do të marrë një gjashtë në shpinë, shkruan albeu.com.

Inaki Pena mund të marrë numrin trembëdhjetë nëse promovohet në ekipin e parë. Sa i përket 12 dhe 25 , ato do të mbeten të paprekura për momentin. /albeu.com/