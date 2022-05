Pse numri i lojtarëve është gjithmonë 11 dhe nuk ndryshon kurrë?

Futbolli po ndryshon vazhdimisht, numri i turneve ndërkombëtare po rritet, pagat dhe tarifat e transfertave vazhdojnë të rriten, madje edhe sistemi VAR vazhdon të ndryshojë.

Por numri i lojtarëve nuk ndryshon kurrë?

Përkthimi i materialit video të kanalit në YouTube TifoFootball, shkruan albeu.com.

Futbolli po evoluon vazhdimisht, dhe manifestimet kryesore të kësaj janë rritja e numrit të turneve, rritja e pagave dhe komisioneve për transferimet e lojtarëve. Edhe VAR-i vazhdon të lëvizë, duke u rafinuar dhe përshtatur në përgjigje të komenteve kritike nga komuniteti i fansave. Por disa pjesë të sportit nuk janë subjekt i ndryshimit.

Monedha në një lojë futbolli do të jenë gjithmonë golat, fusha e futbollit do të përfshijë gjithmonë linjat qendrore, rrethin qendror dhe pikat e penalltisë, dhe çdo ekip do të rreshtohet gjithmonë në formacione të ndryshme me 11 lojtarë.

Por pse pikërisht njëmbëdhjetë lojtarë? Është interesante se kjo pyetje nuk ka përgjigje përfundimtare dhe është objekt i teorive konkurruese dhe ndonjëherë të ndërlidhura.

11 lojtarë për çdo skuadër dihet se kanë marrë statutin e tyre ligjor në 1897, por në fakt u bënë të zakonshme shumë më herët, në vitet 1870.

Futbolli modern ka shumë rrënjë që shkojnë në kohët e lashta. Për shembull, versionet e hershme të sporteve me top të luajtura nga Aztekët dhe Kinezët rreth vitit 200 pas Krishtit. Në Itali, paraardhësi i drejtpërdrejtë i lojës moderne ishte Florentine Calcio, një sport i dhunshëm që filloi në Mesjetë. Tani është e dyshimtë nëse Anglia është shtëpia e futbollit, megjithatë, forma e lojës ishte në thelb një kompromis midis kaosit brutal të lojërave në fshat dhe fshat që datojnë në shekullin e 12-të dhe varieteteve të lojërave që filluan dhe u përshtatën në shkollat ​​publike angleze

Ligjet e para të publikuara ishin rregulla nga Sheffield të datës 1858. Ata nxorën jashtë ligjit gjëra të tilla si mashtrimet dhe shtytjet e qëllimshme, futën një formë rivënie moderne, por nuk përmendën numrin e lojtarëve në secilën anë.

Ose rregullat rivale të Shoqatës së Futbollit, botuar në 1863. Ata vendosën që skuadrat duhet të ndryshojnë anët sa herë që shënohet një gol, korrigjuan rregullat për faullet, por nuk përmendën dispozita për gjyqtarët, shenjat e fushës apo numrat e lojtarëve.

Më pak se 30 vjet pasi Shoqata Sheffield miratoi rregullat e reja në 1877, IFAB, siç njihet zakonisht sot, u themelua në 1886 si një mënyrë për të standardizuar ligjet për lojërat ndërkombëtare midis klubeve kombëtare. Pra, 11 lojtarë u standardizuan në rregulloren “IFAB” në 1897, por pse ishte standardizuar joformalisht para asaj kohe? Ka dy hipoteza.

E para thotë se kriket është frymëzimi pas idesë së 11 lojtarëve.

Popullariteti i sportit në Angli i paraprin futbollit modern, dhe një teori është se 11 lojtarët në ekipin e kriketit u bënë të 11-të në ekipin e futbollit.

Kjo tingëllon veçanërisht e besueshme, duke pasur parasysh suksesin e kriketit, por edhe sepse shumë nga klubet e vjetra angleze u ndërtuan gjatë sezonit të kriketit me lojtarë që formuan ekipe futbolli gjatë muajve të dimrit për të mbajtur në formë jashtë sportit të tyre kryesor. Dhe çuditërisht, në futboll ata gjithashtu formuan ekipe me njëmbëdhjetë lojtarë. Përndryshe, mund të jetë rezultat i provës dhe gabimit.

Pas prezantimit të portierit që mund të përdorte duart për të mbrojtur portën e tij në 1871, 11 lojtarë mund të bëheshin gradualisht norma normale si numri ideal për role të ndryshme në fushë ose sasia e hapësirës që duhej të mbushej. /albeu.com/