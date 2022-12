Pse Mourinho e refuzoi Portugalinë? Më në fund zbulohet se çfarë fshihet pas këtij vendimi

Trajneri i futbollit të Romës, Jose Mourinho ka refuzuar të marrë përsipër stolin e Portugalisë, raporton sot faqja e internetit Jornal de Noticias.

Portugalia mbeti pa trajner pasi Fernando Santos u shkarkua pas eliminimit në çerekfinale të Botërorit të Katarit nga Maroku.

Federata Portugeze e Futbollit (FPF) dëshironte që trajneri i Romës të drejtonte kombëtaren në kualifikueset e Kampionatit Evropian 2024. Megjithatë, eksperti portugez nuk dëshiron të punojë në kombëtare për momentin.

Mourinho ka një kontratë me Romën deri në qershor të vitit 2024 dhe portugezi planifikon ta shohë atë deri në fund.

Mediat portugeze theksojnë se FPF nuk do të ngutet me përzgjedhjen e trajnerit të ri, pasi kombëtarja e këtij vendi nuk do t’i ketë ndeshjet e radhës deri në mars të vitit të ardhshëm.

Si kandidatë për trajnerin e ri të Portugalisë përmenden Rui George, spanjolli Luis Enrique dhe francezi Zinedine Zidane. /G.D albeu.com/