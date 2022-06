Pse Kroos refuzon të rinovojë kontratën me Real Madridin?

Mesfushori Toni Kroos mund të largohet nga Real Madrid brenda një viti.

Sipas As në lidhje me Cadena SER, futbollisti gjerman deri më tani ka refuzuar të rinovojë kontratën e tij, e cila skadon në verën e vitit 2023. Ai dëshiron të shohë se si do të shkojë sezoni i ardhshëm përpara se të vendosë nëse do të qëndrojë.

Mesfushori nuk dëshiron të jetë barrë për skuadrën dhe të ndikojë në planifikimin e tij afatgjatë prandaj, do të vlerësojë aftësinë e tij për ta ndihmuar atë në fund të sezonit të ardhshëm.

Real Madridi thuhet se është i befasuar nga vendimi, por e respekton atë.

Kroos ka luajtur për Real Madridin që nga sezoni 2014/15.