Pse askush nuk e do Cristiano Ronaldon?

Bayern Munich, Chelsea, Atletico dhe Real Madrid, dhe tani Borussia Dortmund, të gjithë refuzuan të mirëpritnin Cristiano Ronaldon. Edhe Marseille nuk e duan me gjithë dëshirën e mbështetësve. Portugezi prej një muaji e gjysmë po tenton të largohet nga Manchester United për të luajtur në Champions League.

Pavarësisht të gjitha përpjekjeve nga ana e tij për ta lënë veten mënjanë dhomës së zhveshjes së Djajve të Kuq dhe ato të agjentit të tij për t’i gjetur një bazë, askush nuk e dëshiron yllin portugez. Pavarësisht talentit dhe historisë së tij të pamohueshme. Një pyetje vjen në mendje. Pse?

Ronaldo garanton gola, por më shumë sukses

Tashmë ekziston çështja e moshës e cila është thelbësore. “Cristiano? Edhe njehere ?”, iu përgjigj Florentino Perez tifozëve të Realit pak ditë më parë. Talenti mund të tallet me peshën e viteve, fakti mbetet që portugezi shkurtin e ardhshëm do të festojë 38-vjetorin e lindjes. Ne nuk e përgatisim të ardhmen me këtë. Disa klube, si Borussia Dortmund, zakonisht nuk marrin lojtarë të tillë me përvojë. Kriteri i pagës është gjithashtu një dimension që nuk mund t’i shpëtojë. Një transferim nga Ronaldo tani është në dispozicion për shumicën e klubeve të divizionit të lartë, por paga e yllit aktualisht është 29 milionë euro neto në vit. Natyrisht, kjo skandalizon shumë kandidatë.

Sezonin e kaluar, ai shënoi 24 gola në të gjitha garat në 38 ndeshje për United. Të gjesh një vend për të në një kolektiv është, nga ana tjetër, një gjë më komplekse. Solskjaer pastaj Rangnick dhe tani Ten Hag mund të dëshmojnë për këtë. Ronaldo nuk vrapon më si më parë. Ai nuk e ka më këtë shpejtësi shkatërruese dhe kur skuadra e tij nuk e ka topin, nuk arrin, madje heziton të shoqërojë presingun kolektiv. Dhe pastaj qëllimet e tij nuk garantojnë sukses. Manchester United përfundoi në vendin e 6-të në Premier League vitin e kaluar. Juventusi humbi Serie A për herë të parë në 9 vjet në 2021, pavarësisht se shënoi 29 gola.

Një kontribut i kufizuar marketingu

Tërheqja e yllit të mediave sociale Ronaldo do të siguronte një qendër të madhe të vëmendjes në një klub. Departamenti i komunikimit dhe marketingut me siguri do të ishte i kënaqur, por është shumë i varfër. Kjo me siguri do të rriste shitjet e fanellave, dhe përsëri një klub merr vetëm një përqindje të vogël nga çdo produkt i shitur, siç shpjegon Bild. Shikuesit do të vinin në stadium në numër të madh, por shumica e klubeve të përmendura në fillim të artikullit nuk kanë nevojë për golashënuesin më të mirë në historisë së futbollit. Pra, ku të shkoni? Kush e do atë? /albeu.com/