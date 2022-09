Prova e parë e vërtetë për Barcelonën këtë sezon, Xavi bën publike listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjen me Bayernin

Barcelona do të udhëtojë në “Allianz Arena’ për t’u përballur me Bayern Munich në kuadër të ndeshjes së dytë të fazës së grupeve të Champions League.

Në vitet e fundit dy skuadrat janë ndeshur shpesh me njëra-tjetrën, teksa spektakli mes tyre nuk ka munguar.

Interesante kjo sfidë do të jetë edhe për Robert Lewandowskin, i cili rikthehet për herë të parë në “Allianz Arena” që pas kalimit te Barcelona, por këtë herë do të bëjë maksimumin që të ndëshkojë skuadrën me të cilën ka shkruar historinë.

Për këtë përballje trajneri Xavi Hernandez ka bërë publike edhe listën e lojtarëve të grumbulluar.