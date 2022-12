Pronari i shtëpisë ftoi shpërndarësin e picave ta shikojë penalltinë e Kane kundër Francës

Një video globale në TikTok është bërë virale orët e fundit. Në të shohim një shpërndarës që dërgon porosinë e picave në një shtëpi dhe kërkon të qëndrojë për të parë penalltinë e Harry Kane në minutën e 84-të.

Dërguesi sheh liderin e “luanëve” Harry Kane i cili gaboi nga pika e bardhë. Ai me duat në kokë merr çantën në të cilën vendos picat dhe largohet.

Videoja ka miliona shikime dhe mijëra pëlqime. /G.D albeu.com/

He should’ve just gone onto his next order 😂😭 pic.twitter.com/LNR2nDRb5K

— ODDSbible (@ODDSbible) December 11, 2022