Pronari i ri i Chelsea mbështet Tuchel, gati të investojë shumë në verë

Thomas Tuchel do të marrë mbështetje nga pronarët e rinj të Chelsea.

Bashkëpronari i Los Angeles Dodgers, Todd Boely, pjesë e grupit të ri të pronësisë së Chelsea, do të zhvillojë bisedime me kryetarin e klubit londinez Bruce Buck dhe drejtoreshën e Marina Granovskaya, sipas The Telegraph. Ata do të diskutojnë të ardhmen e trajnerit në klub.

Boeli kishte ndjekur më parë ndeshjen 2-2 të Chelsea në Premier League kundër Wolverhampton Wolverhampton, ku u ul pranë Buck, i cili pritet të qëndrojë në klub, të paktën për periudhën e tranzicionit. Granovskaya gjithashtu mund të qëndrojë.

Granovskaya, Buck dhe Boeli, së bashku me anëtarët e tjerë të konsorciumit, pritet të marrin pjesë në finalen e FA Cup, ku Chelsea do të luajë me Liverpool.

Thomas Tuchel nuk ka në plan të largohet nga Chelsea, megjithatë ai do të preferonte të punonte me Granovskaya dhe Petr Cech. Boely është gati të investojë seriozisht në transferimet e verës.

Granovskaya tashmë po punon për transferimet e verës me Cech dhe Tuchel për të siguruar që Chelsea të jetë në pozicionin më të mirë. /albeu.com/