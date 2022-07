Pronari i Chelsea do të bisedojë me Tuchel për të transferuar CR7

Pas blerjes së Chelseat, Todd Boehly ka vendosur të bëjë nënshkrimin e tij të parë në formën e Cristiano Ronaldos.

Boehly beson se transferimi i Ronaldos do të ishte një deklaratë nga Chelsea, pasi ata kërkojnë të mbyllin diferencën me Manchester City dhe Liverpool. Me Ronaldon që konfirmon se po kërkon të largohet nga United, Boehly tani thuhet se do të ulet me trajnerin Thomas Tuchel për të parë nëse ka vend për sulmuesin portugez në planet e gjermanit për këtë sezon. Tuchel është i prirur të sjellë përforcime në mbrojtje, me klubin që humbet si Andreas Christensen dhe Antonio Rudiger.

Të tillë si Cesar Azpilicueta dhe Marcos Alonso supozohet se janë gjithashtu të pavendosur në klub, që do të thotë se nënshkrimi i mbrojtësve do të kishte kuptim logjik për klubin. Përpjekjet e klubit për të transferuar Jules Kounde të Sevillas dhe yllin e Juventusit Matthijs de Ligt gjithashtu kanë ngecur javët e fundit. Prandaj, ndërsa Ronaldo mund të jetë në treg, është e domosdoshme që Chelsea fillimisht të adresojë çështjet e tyre të mbrojtjes.

Një faktor që mund ta bindë Tuchelin është fakti që nënshkrimi rekord Romelu Lukaku është larguar nga klubi dhe Timo Werner nuk ka arritur të përmbushë objektivat, kështu që klubi mund të përfitojë nga afrimi i Ronaldos.

Tuchel, megjithatë, është i prirur të shtojë Raheem Sterling të Manchester City në vijën e tij të parë, kështu që do të jetë interesante të shihet se si do të zhvillohet kjo histori gjatë ditëve në vijim./ h.ll/albeu.com