Pronarët e Manchester Cityt blejnë edhe gjigantin turk

Pronarët e Manchester Cityt, City Football Group (CFG) nënshkroi të dielën një marrëveshje bashkëpunimi me ish-kampionët turk, Basaksehir.

Në një deklaratë, Basaksehir tha se CFG do të ofrojë konsulencë për klubin turk për disa projekte, duke përfshirë “strategjinë afatgjatë të futbollit, shqyrtimin e lojtarëve, transferimet dhe procesin e trajnimit”.

Grupi gjithashtu do të këshillojë Basaksehir për strategjitë e transferimit të lojtarëve, zhvillimin e akademisë dhe njohuritë e bazuara në të dhëna.

“Ne jemi shumë krenarë për ekspertizën dhe përvojën unike që kemi brenda City Football Group dhe presim me padurim të punojmë me Istanbul Basaksehir për të mbështetur rritjen e futbollit në Turqi”, deklaroi Drejtori Menaxhues i CFG, Brian Marwood.

Ndërkohë, presidenti i Basaksehir, Goksel Gumusdag tha se ata janë “shumë të lumtur, krenarë dhe të emocionuar” për të nënshkruar këtë marrëveshje bashkëpunimi futbolli me CFG, një nga grupet më të mëdha të futbollit në botë.

“Istanbul Basaksehir FK, e cila ka arritur shumë në futbollin turk, sot ndërmori një hap historik dhe arriti një tjetër moment historik si për veten ashtu edhe për futbollin turk”, deklaroi Gumusdag.

E themeluar në vitin 1990 si Istanbul Buyuksehir Belediyesi Spor Kulubu (Klubi Sportiv i Komunës Metropolitane të Stambollit), Basaksehir u promovua në Super Ligën Turke të nivelit më të lartë në 2007, dhe klubi u ble nga pronarë të rinj në 2014, të cilët ndryshuan emrin e tij.

Basaksehir fitoi titullin e Super Ligës Turke në vitin 2020, që ishte i pari i tyre. Ata luajtën në Ligën e Kampionëve në edicionin 2020-21 pas triumfit të tyre në ligën vendase.

Klubi i futbollit Manchester City iu shit investitorëve të Emirateve të Bashkuara Arabe në vitin 2008. Abu Dhabi United Group filloi një projekt për ta bërë Man Cityn një nga klubet më të mira të futbollit në Evropë dhe në mbarë globin.

Në këtë drejtim, CFG u krijua në 2013 pasi Grupi i Bashkuar Abu Dhabi kishte shumicën e aksioneve. Klubi kryesor i Holdingut është Manchester City, i cili fitoi titullin e Ligës së Kampionëve të UEFA-s në vitin 2023 dhe disa tituj të Ligës Premier angleze.

CFG zotëron aksione totale ose të pjesshme të 13 klubeve si Manchester City në MB, New York City FC në SHBA, Melbourne FC në Australi, Yokohama F. Marinos në Japoni, Montevideo City Torque në Uruguay, Girona në Spanjë, Sichuan Jiuniu FC në Kinë, Mumbai City FC në Indi, Lommel në Belgjikë, ESTAC në Francë, Palermo në Itali, Bahia SAF në Brazil dhe Klubi partner, Club Bolivar. /Telegrafi/

