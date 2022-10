Probleme muskulare për Benzema, francezi nuk do të jetë ndaj Gironës

Problem për Carlo Ancelottin dhe Real Madrid.

Siç raportohet nga “AS”, Karim Benzema dhe Rodrygo nuk u stërvitën në mëngjesin e sotëm. Sulmuesi francez vazhdon të zvarritet me problemin e tij muskular dhe nuk do të rrezikohet nesër ndaj Girona në Bernabeu. Braziliani i cili gjatë natës pati prbleme me zorrët, është gjithashtu në dyshim.

Nuk ka probleme për Valverde, Modric dhe Ceballos që janë kthyer në dispozicion të teknikut./ h.ll/albeu.com