Pritje surprizë për futbollistët e Kombëtares së Anglisë në hotel

Punonjësit e hotelit ku po qëndron kombëtarja e Anglisë janë pritur me festë pas ndeshjes kualifikuese 3-0 ndaj Uellsit.

Siç do ta shihni edhe në videon e mëposhtme, punonjësit e hotelit kanë qëndruar në dy rreshta duke mbajtur në duar flamujt e Anglisë, kanë pritur futbollistët.

Shumica ishin të impresionuar, të tjerët qeshën në siklet ndërsa Harry Maguire kapi momentin në video dhe përshëndeti punëtorët një nga një.

Anglia zuri vendin e parë në Grupin B me 2 fitore ndaj Iranit dhe Uellsit dhe një barazim me SHBA-në dhe do të përballet me Senegalin në 1/16. /G.D albeu.com/