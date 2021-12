Pritje prej legjendash, Man City nderon me statujë Agueron (FOTO LAJM)

Sergio Aguero u largua sot nga futbolli i luajtur si pasoje e problemeve me zemrën të cilit nuk i lejohet të zbresë më në fushë.

Man City, klub ku ai u bë legjendë duke qëndruar për një dekadë, tani ai do të nderohet nga “qytetarët” teksa do t’i ngrejnë një statujë të sulmuesit argjentinas jashtë “Etihad”, marrë nga Protothema.

Ndërkohë, Man City ka nderuar mes statujë më parë Vincent Kompany dhe David Silva , personalitete të tjera të mëdha në historinë e klubit. /albeu.com/

🚨 OFFICIAL: Manchester City will unveil Sergio Agüero’s statue outside the Etihad Stadium in 2022, standing alongside those of Vincent Kompany and David Silva.

(Source: @ManCity) pic.twitter.com/pTz6eh0paK

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 15, 2021