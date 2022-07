Prezantohet Christensen, Laporta: Që në moshën 8-vjeçare ka ëndërruar të luaj në “Camp Nou”

Andreas Christensen është tashmë një lojtar i ri i Barcelonës. Qendërmbrojtësi danez, ka kaluar vizitat mjekësore dhe ka nënshkruar kontratën e re si lojtar i klubit spanjoll deri në vitin 2026 dhe do të ketë një klauzolë prej 500 milionë euro.

Danezi ka veshur për herë të parë fanellën e katalanasve dhe ka dhënë prekjet e para të topit si lojtar i më i ri i klubit, i shoqëruar nga presidenti i klubit, Joan Laporta.

Numri një i klubit ka zbuluar një histori kurioze për të shpjeguar se lojtari më i ri i tyre kishte ëndërruar të luante në “Camp Nou” që kur ishte fëmijë.

“Kur Christensen ishte 8 vjeç, ai shkroi në një copë letër se ëndrra e tij ishte të ishte një lojtar i Barcelonës dhe ne e kemi të dokumentuar. Duam lojtarë që duan të luajnë këtu” ka theksuar Laporta./ h.ll/albeu.com

🗣️ @JoanLaportaFCB: ❝Christensen, when he was eight years old, wrote on a piece of paper that one of his dreams was playing at Barça. That’s what we want here at Barça. We want players in the first team dreaming of playing at Barça.❞ pic.twitter.com/FR6GAfd6xk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2022