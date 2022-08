Presidenti i Leeds paralajmëron Barçën: Më 2 shtator paguani vlerën e Raphinha ose do të kemi probleme

Barcelona ka pasur një merkato të shkëlqyer transferimi, pavarësisht vështirësive të saj financiare, pasi ka nënshkruar me lojtarë si Robert Lewandowski dhe Raphinha.

Por pronari i Leeds, Andrea Radrizzani, i cili do të jetë i etur për të marrë tarifën e plotë që Barcelona i detyrohet për Raphinha-n, i ka dërguar një paralajmërim klubit katalanas.

“Nuk e di për prapaskenat dhe se si papritmas i gjetën paratë, nuk është e qartë”, tha Radrizzani për Barcelonën në “The Athletic”.

“Shiko, do t’ju them më 2 shtator. Nëse jo, do të kemi një rast global në të gjitha mediat në botë për Barcelonën,” shtoi ai.

Chelsea kishte një marrëveshje për Raphinha-n, por pronari i Leeds pranoi se vullneti i lojtarit dhe agjentit të tij, ish-lojtari i Blaugranas Deco, e detyroi atë në një situatë të vështirë.

“Për mua, u bë, dhe kur kam një marrëveshje fjala ime është fjala ime. Ndjeva turp të kthehem te Todd Boehly dhe të ndryshoj pozicionin tim,” pranoi ai.

“Ne bëmë marrëveshjen me Chelsean sepse lojtari donte të largohej dhe ai ishte i hapur për të dëgjuar ofertat nga klubet e Premier League. Chelsea ishte në opsionin e tij të favorshëm. Por për fat të keq, le të themi se ndikimet e Barcelonës e bindën lojtarin të priste, të priste, të priste derisa të gjenin një zgjidhje.

Kjo tregon sërish fuqinë dhe levën që lojtarët dhe agjentët e tyre kanë në sistem, që për mua është e ekzagjeruar, shumë. Ne bëjmë shumë investime për të ndërtuar klube. Ne investojmë qindra milionë, por gjithë fuqia duket se është me agjentët dhe përfaqësuesit e këtyre lojtarëve.”/ h.ll/albeu.com