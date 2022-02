Presidenti i klubit legjendar: Celulari im është i hapur për të ndihmuar refugjatët nga Ukraina

Gigi Becali bëri deklarata në lidhje me situatën në Ukrainë.

Pronari i Steaua Bukureshtit nisi një sulm të ashpër ndaj Vladimir Putinit, duke thënë në mënyrë tipike si vijon:

“Mbill vdekjen, nuk mund ta kontrollosh. Ai zgjodhi të vriste njerëz, unë e dënoj atë që bëri. Nuk e di se kur do të ndalet dhe çfarë do të bëjë më pas. Telefoni im celular është në dispozicion për të ndihmuar refugjatët sa herë që të jetë e nevojshme. /albeu.com/

FCSB owner Gigi Becali on Putin’s attack on Ukraine: “He brought death, he can’t be controlled anymore. He chose to kill people. I strongly condemn his actions. I don’t know when he’ll stop and what he’s after. My phone is open to help the refugees whenever I’m needed.” #Ukraine pic.twitter.com/k8L8Ez274H

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 25, 2022