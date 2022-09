Presidenti i Bayern “tallet” me Lewandowski: Pamë që ai ende na kishte në zemër

Pas ndeshjes së Bayern Munich-Barcelona, ku gjermanët fituan me rezultatin 2-0, presidenti i klubit bavarez, Herbert Hainer, u shpreh për “Bild” duke përmendur edhe një frazë me shaka ku qarkulloi me shpejtësi në internet për Robert Lewandowski.

“Sonte pamë që Roberti ende ka ende Bayernin në zemer”, shprehet Hainer duke buzëqeshur./ h.ll/albeu.com