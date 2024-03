Presidenti i Barcelonës konfirmon bisedimet me agjentin e yllit të Napolit

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta ka konfirmuar së fundmi se klubi ka qenë në kontakt me përfaqësuesin e mesfushorit të Napolit, Stanislav Lobotka, duke shtuar komentet e fundit të bëra nga vetë agjenti.

Branislav Jarusek, agjenti i Lobotkës, së fundmi konfirmoi se ai ka folur me drejtorin e Barcelonës Deco dhe trajnerin Xavi për një kalim të mundshëm nga Campania në Kataluni.

Presidenti i Barcelonës, Laporta, që atëherë ka konfirmuar interesimin e klubit për të nënshkruar me fituesin e Scudettos 2022/2023 nga Napoli.

“Ne folëm për këtë me Decon, Barcelona do të donte ta merrte atë, por shumë gjëra të tjera duhet të ndodhin së pari”, paralajmëroi Laporta në një intervistë me Mundo Deportivo.

Në fillim të kësaj jave, Jarusek zbuloi se: “Ai (Lobotka) është 30 vjeç, kështu që nëse ai merr një ofertë të papërmbajtshme, ne do ta diskutojmë atë me klubin”.

Agjenti i Lobotkas pohoi gjithashtu se mesfushori i Napolit kishte marrë oferta fitimprurëse për kontratë nga Arabia Saudite në janar, por dëshira e tij është të qëndrojë në Evropë dhe të luajë në Ligën e Kampionëve.

Lobotka, i cili iu bashkua Napolit nga skuadra e La Ligës, Celta Vigo në vitin 2020, ka një kontratë në Napoli deri në verën e vitit 2027, megjithëse Napoli ka ende një opsion për ta zgjatur atë marrëveshje me një vit tjetër. /Telegrafi/