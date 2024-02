Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta tregon 15 klubet që do të luanin në Superligën Evropiane

Barcelona dhe Real Madridi nuk po heqin dorë nga Superliga Evropiane dhe janë dy klubet e vetme që po e shtyjnë para projektin.

Edhe pse shumica e gjigantëve të tjerë evropianë kanë ndryshuar mendje dhe nuk janë më të interesuar për të krijuar një kompeticion të ri, spanjollët thonë se ka një shumë klube që duan të luajnë në Superligë Evropiane.

“Nëse Superliga nuk fillon nga sezoni i ardhshëm, do të fillojë nga sezoni 2025/26. Çdo klub do të merrte 100 milionë euro dhe ato para nuk mund të fitohen as duke fituar Ligën e Kampionëve”.

“Kush do të luante? Barcelona, ​​Real Madrid, Inter, Milan, Napoli, Roma, Marseille, Benfica, Sporting, Porto, tre klube holandeze, Anderlecht, Club Brugge”.

“Superliga do të kishte 16 apo 18 klube. Le të kujtojmë Kupën e Kampionëve në vitin 1955, ku shumë pak klube luanin”, ka thënë presidenti i Barcelonës, Joan Laporta.

Laporta pranoi se anglezët nuk donin të merrnin pjesë, por thotë se më vonë do të duan të bashkohen.

“Nuk më interesojnë ata, pasi tashmë e kanë Superligën e tyre. Konkurrenca jonë do të ishte në luftë me Ligën Premier. Nuk mendoj se anglezët do të hyjnë menjëherë, por ne duam që ata të na bashkohen. Kemi folur shumë me Liverpoolin, Man United, Chelsea dhe Tottenham”, ka treguar ai.

Laporta zbuloi se PSG refuzon të marrë pjesë sepse tashmë ka një pozicion të fuqishëm në UEFA. /Telegrafi/