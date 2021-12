Premier League shpall trajnerin e muajit

Premierliga ka shpallur trajnerin më të mirë të muajit nëntor.

Ky çmim i ka takuar trajnerit të Manchester City, i cili fitoi tri ndeshje gjatë nëntorit.

Kjo është hera e dhjetë që tekniku spanjoll është përzgjedhur më i miri i Premierligës.

Vendin e dytë në Angli si trajneri më i mirë i Premiersligës e mban Arsen Wenger (15 herë) dhe të parin Sir Alex Ferguson (27 herë).

Në garë me Guardiolën ishin trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp dhe ai i Aston Villës, Steven Gerrard.

