PREMIER LEAGUE/ Everton – Liverpool, formacionet e mundshme (FOTO LAJM)

Everton dhe Liverpooli do të përballen sonte në “Goodison Park” në kuadër të javës së 14 të Premier League.

Skuadra e drejtuar nga Rafa Benitez nuk po kalon një moment pozitiv dhe synon që në këtë derbi të bëjë kthesën. Në krahun tjetër Liverpool pozicionohet në vendin e 3, por me pikë të barabarta me vendin e dytë dhe vetëm 2 pikë larg kreut.

Të dyja skuadra vijnë me mungesa të shumta në këtë ndeshje, ku për vendasit nuk do të jenë tëq gatshëm, Yarry Mina, Andre Gomes, Calvert-Leëin, Tom Davies, Mason Holgate i ndëshkuar me karton të kuq dhe Sigurdsson që mbetet me pikëpyetje.

“The Reds” nuk kanë në dispozicion, Roberto Firmonio, Naby Keita, Haarvey Elliot, Curtis jones, Joa Gomez. /albeu.com

Formacionet e mundshme: