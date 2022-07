Pranë rinovimit me Real madrid, Eder Militao me klauzolë “stratosferike”

Vazhdojnë rinovimet e kontratave të lojtarëve me Real Madrid.

Fillimisht ishte Modric, pastaj Vinicius Jr, më vonë Rodrygo dhe tani i fundit është Eder Militao. Qendërmbrojtësi dhe drejtuesit e Real Madrid kanë rënë dakord për të përmirësuar dhe zgjatur marrëveshjen e tyre deri në vitin 2028. Siç ka ndodhur me rinovimet e mëparshme, klauzola e lojtarit do të vendoset në 1 bilion euro.

Performanca e tij ka qenë mbresëlënëse dhe kështu klubi spanjoll dëshiron ta blindojë mbrojtësin brazilian./ h.ll/albeu.com

Rodrygo, Éder Militão and Vinicius Junior are set to sign new contracts with Real Madrid. Vinicius will sign until 2026, Militão until 2028. 🇧🇷🤝 #RealMadrid

Rodrygo’s deal will be until 2028, as @MarioCortegana reported.

All these contracts will include €1B release clauses. pic.twitter.com/ujqjsfFFwt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022