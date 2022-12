Pozicioni pakëndshëm për Dembele, gruaja e tij është nga Maroku

Një gjysmëfinale e Kupës së Botës është një punë e madhe për çdo futbollist. Por Ousmane Dembele do të gjendet në një pozicion mjaft të pakëndshëm mbrëmjen e së mërkurës, pas fitores së djeshme ndaj Anglisë (2-1). Ai do të pretendojë një vend në finalen e madhe të së dielës kundër Marokut, prej nga vjen bashkëshortja e tij.



Sulmuesi25-vjeçar i Barcelonës u martua një vit më parë me Rima Edbuse. Në fakt, dasma u zhvillua në Francë, duke respektuar të gjitha traditat marokene, me Dembelen, i cili është konvertuar në Islam, i veshur me veshjet e tyre tradicionale në ato pak foto dhe video të zbuluara.

Rima Edbouche ka lindur në një qytet në Marokun jugperëndimor, Douar Agbalou, ajo është 23 vjeç dhe u zhvendos me familjen e saj në Francë që në moshë të re.

Në shtator Usman dhe Rima u bënë prindër, pasi sollën në jetë një vajzë. /G.D albeu.com/