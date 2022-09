Potter kaloi te Chelsea, Brighton me “timonier” të ri

Graham Potter u largua nga Brighton vetëm pak ditë më parë, teksa u zyrtarizua si trajneri i ri i Chelsea pas largimit të Thomas Tuchel.

Brighton nuk ka vonuar teksa ka gjetur edhe teknikun e ri që pritet të ulet në stolin e skuadrës angleze.

Sipas mediave italiane, ish-trajneri i Sassuolos, De Zerbi pritet të jetë edhe zëvendësuesi i Potter, me 43-vjeccarin që do të ketë një takim me drejtuesit e Brighton./albeu.com/