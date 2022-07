Postimi i fshehtë i Lukakut në rrjetet sociale që zemëroi tifozët e Chelsea: Ai është 29 vjeç dhe ka vetëm 2 trofe në karrierën e tij

Tifozët e Chelseat janë zemëruar nga postimi i fshehtë i Romelu Lukakut.

Lukaku ka postuar një foto bardh e zi dhe i ka shkruar: “Së pari, me siguri do t’ju tregoj se sa i fortë jam. Dhe nëse energjia është e gabuar, unë do t’ju tregoj se sa e lehtë është të ndërpresësh lidhjet, jo më të përpiqesh”.

Por disa tifozë të Chelsea, natyrisht, e interpretuan atë si një kritikë për paraqitjen e dobët të belgut në Stamford Bridge.

Ja disa reagime:

“Ai është 29 vjeç dhe ka vetëm 2 trofe në karrierën e tij. Në të njëjtën kohë, ai ka një ego si Ronaldo, megjithëse ka 1% të talentit të tij.

“Prit… a nuk është Lukaku në huazim, që teknikisht do të thotë se ai është ende një lojtar i Chelsea?

“Ai duhet të kërkojë falje”.

“Ky njeri ka një titull kampion, nga vjen gjithë ky zemërim”.

Tifozët e Chelsea mund të kuptohen, klubi bleu Lukakun për 97 milion paund, dhe si përgjigje, sulmuesi shënoi vetëm 15 gola dhe dha një intervistë skandaloze, duke lënë të kuptohet një dëshirë për t’u kthyer në Itali. /albeu.com/