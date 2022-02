Portieri rumun shënoi një nga autogolat më të çuditshëm, gjyqtari e anuloi për një arsye të pabesueshme (VIDEO)

Portieri i skuadrës rumune, Mioveni, Iustin Popescu ishte autor i një prej autogolave më të çuditshëm në histori të futbollit, por në fund gjyqtari e shpëtoi në fund duke ia anuluar golin.

Ai ishte duke luajtur në minutën e 15-të kur Popescu e nxori topin pas një gol-out dhe me atë rast goditi shokun e skuadrës në këmbë.

Topi u kthye në portë dhe vendasit nisën të festonin, por Hategan e anuloi menjëherë golin.

Arsyeja sipas tij ishte se topi u hodh në momentin kur Popesku e ktheu në lojë, gjë që shkaktoi një revoltë të madhe te lojtarët e Arges, të cilët nuk mund ta besonin se mbetën pa epërsi të dyfishtë.

Interesant është fakti se ata shënuan golin e tyre të vetëm në një triumf minimal (1:0) duke i dhënë Oance një autogol për Mioveni në minutën e 6-të.

Breaking: The best own goal in the history of football was just scored in the Romanian top flight.

The ref canceled it because the ball was still bumping when the keeper hit it. Scenes! pic.twitter.com/wkN2E2ASDD

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 13, 2022