Pogba u bë një superyll me Conten dhe Allegrin, vetëm te Juve ishte vërtet i lumtur

Përshtati në shqip Albeu Sport

Kujtojmë ecurinë e parë të Paul Pogba te Juve.

Paul Pogba është sërish lojtar i Juventusit ku firmosi deri më 2026. “U ktheva. Jam këtu. Unë jam shumë, shumë i lumtur. Mezi pres të vesh sërish fanellën e Juventusit”, u tha Paul tifozëve bardh e zi.

Dhe është padyshim i sinqertë. Juve është klubi ku kemi parë Pogban më të mirë. Këtu mesfushori francez u shndërrua në një superyll.

Ardhja e parë e Pogba në Juventus ndodhi në verën e vitit 2012 pas refuzimit skandaloz për të rinovuar kontratën me Manchester United sipas kushteve të klubit anglez. Alex Ferguson shkroi: “Ka një ose dy agjentë futbolli që nuk më pëlqejnë. Agjenti i Pogba, Mino Raiola është një prej tyre. Sapo e takova, ndjeva se nuk duhej besuar. Raiola arriti të kënaqte veten me Pogban dhe familjen e tij, gjë që përfundimisht çoi në transferimin e Paul në Juventus, shkruan albeu.com.

Paul ishte 19 vjeç dhe bëri vetëm tre paraqitje në Premier League. Por talenti ishte i dukshëm. “Nuk do ta harroj kurrë stërvitjen time të parë. Ai ishte i ri, por e kuptuam që ishte i veçantë”, tha Andrea Pirlo.

Më 22 shtator 2012, Pogba luajti për herë të parë në Serie A kundër Chievos. Në fund të sezonit u bënë 18 ndeshje titullar bazë në ndeshjet e kampionatit.

Pogba u ngrit më 19 janar 2013. Juve mundi Udinesen 4-0. Paul shënoi dy herë nga jashtë zonës. Topi i parë është vendosur përgjithmonë në koleksionin e goditjeve më të mira nga distanca.



Pogba shpejt u bë një lojtar i artë, duke fituar çmimin Golden Boy Lojtari Evropian i Vitit 2013.

Me trofetë e ekipit, gjithçka ishte gjithashtu e mrekullueshme. Në sezonin e parë me Pogba, Juventusi fitoi Serinë A me 11 pikë dhe më pas theu shifrën e 102 pikëve, duke mposhtur Romën me 17 pikë diferencë.

Në sezonin e dytë me Conte, Pogba doli në plan të parë, 45 ndeshje në ekipin e parë në të gjitha garat.

Në nëntor 2014, Pogba festoi ndeshjen e tij të 100-të për Juventusin me një gol kundër Olympiacos në Ligën e Kampionëve. Ky ishte goli i parë i Paul në Champions League.

Në të njëjtën kohë, Pogba ishte në listën e ngushtë të 23 lojtarëve të nominuar për Topin e Artë 2014. Në moshën 21-vjeçare, ai ishte më i riu atje.

Deri në janar 2015, Juventus nuk e kishte mposhtur Napolin në San Paolo për 15 vjet. Sfidë e mirë për Pogba: ai e nisi fitoren 3-1 me një supergol.

Atë sezon, Juventus, tashmë me Massimiliano Allegrin arriti në finalen e Ligës së Kampionëve. Paul luajti që në fillim në shoqërinë e Andrea Pirlo, Arturo Vidal dhe Claudio Marchisio. Por ajo “Barcelona” me treshen MSN ishte e pandalshme.

Kupat brenda Italisë nuk mbaruan. 4 kampionate, 2 kupa italiane dhe 2 superkupa një koleksion që Paul synon të rimbushë.

Për sezonin 2015/15, Pogba provoi numrin ikonik 10 për Juventusin. Alessandro del Piero, Roberto Baggio, Michel Platini e kanë mbajtur këtë. Rruga drejt një bluze fantastike për Paul u hap nga largimi i Carlos Tevez.

Në atë kohë, lajmet në lidhje me Pogba ishin si një festë e klubeve kryesore: Real Madrid, Chelsea, Barcelona. “Nëse Pogba largohet nga Juventusi, do të jetë duke thyer rekordin e transferimeve”, parashikoi Pirlo.

Dhe kështu ndodhi. Më 8 gusht 2016, Manchester United njoftoi rikthimin e francezit me një çmim prej 105 milionë eurosh.

Pogba kishte një mision të papërfunduar në Mançester, por gjashtë vite nuk mjaftuan për ta përfunduar atë. Është koha për një ndryshim të peizazhit. /albeu.com/