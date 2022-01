Pochettino as nuk e kishte çuar nëpër mend, PSG mbetet pa portierë

Një situatë e paprecedentë që PSG do të përjetojë të hënën e ardhshme ndaj Nices në kuadër të 1/16-tës së Coupe de France. Skuadra pariziene do të jetë pa Donnarumma ose Keylor Navas dhe portieri i tyre i tretë, Letellier, aktualisht është i dëmtuar dhe nuk dihet nëse ai do të jetë i disponueshëm të hënën kundër ekipit aktual të Ligue 1 të vendit të dytë.

Për Donnarumma, lëndimi i portierit nuk është i rëndë , por italiani duhet të presë dhjetë ditë për t’u rikthyer në stërvitje. Situata me Keylor Navas është shumë e ndryshme. Ish-lojtari i Real Madridit nuk do të jetë në gjendje të luajë kundër Nice-s sepse është i fokusuar te Kosta Rika në pushimin ndërkombëtar që nuk vlen për ekipet evropiane.

Me Sergio Rico në huazim te Mallorca, opsionet e Pochettino janë minimale. Nëse Letellier nuk shërohet përfundimisht, trajneri argjentinas do të duhet të marrë nga akademia për të përballuar ndeshjen e Nice. Dy opsionet në dispozicion të PSG janë Franchi dhe Lavalle, dy portierë të rinj që ende nuk e dinë se si është të debutosh me ekipin e parë. /albeu.com