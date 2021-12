Ish-presidenti i Crystal Palace kritikoi ashpër Guardiolën dhe Kloppin për deklaratat e tyre për Boxing Day.

Në Premier League, si zakonisht, nuk ndalet në Krishtlindje. Këtë 26 dhjetor do të luhet një ditë e re në ligën angleze për të pritur Krishtlindjet. Megjithatë, mund të jetë një ditë mjaft atipike për ekipe, trajnerë dhe lojtarë të ndryshëm, për shkak të shtimit të rasteve me Covid-19 dhe rrezikimit të shëndetit të futbollistëve.

Nisur nga kjo, Pep Guardiola dhe JUrgen Klopp u shprehën kundër mosmarrëveshjes së Boxing Day dhe ngritën kundërshtime, madje edhe trajneri i City foli për një grevë.

Simon Jordan, Ish-presidenti i Crystal Palace, sulmoi ashpër dy teknikët në radion angleze talkSPORT për shkak të qëndrimit që ata paraqitën në lidhje me këtë ditë, marrë nga Marca.

“Si thua të shtrëngosh veten për të kuptuar se sa me fat je sepse po të mos ishte futbolli, gjysma prej jush do të punonin në McDonalds?

Ai fillimisht akuzoi trajnerin e Liverpool.

“Mendoj se ka një shtyrje masive me këto pozicione dhe mund të jem i gabuar, por nuk mendoj kështu: tifozëve u pëlqen kjo traditë. A keni harruar se ku jeni? Ajo që ju vë atje ku jeni është pikërisht kërkesa për nëse nuk do të ishte kjo, as ju dhe as kolegët tuaj nuk do të merrnit dhjetëra miliona paund në vit”, vijoi ai.

Më në fund, ai vendosi se ishte radha e Guardiolës: "Pep mund të arrijë sukses, por dyshoj se ai mund ta arrijë pa marrë një tufë me para. Mjaft! Luani lojën e mallkuar. Shumica e lojtarëve që njoh duan vërtet të luajnë këto ndeshje.