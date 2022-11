Po ndiqte live listën e lojtarëve të grumbulluar për në Katar 2022, sulmuesi brazilian shpërthen në festë kur dëgjon emrin e tij (VIDEO)

Ditën e djeshme, në një komunikatë për shtyp, trajneri i kombëtares braziliane, Tite, ka publikuar listën e 26 lojtarëve të grumbulluar për Kupën e Botës Katar 2022.

Nga shtëpia, bashkë me familjen e tij, sulmuesi i Tottenham, Richarlison ishte duke ndjekur listën e lojtarëve nga televizori. Sulmuesi brazilian pati dyshime të mëdha pasi kishte qenë për një periudhë i dëmtuar dhe mendonte se Tite nuk do ta konsideronte.

Duke ndjekur me emocione të mëdha dhe me zemër të ngrirë, Tite thotë emrin e tij dhe Richarlison bashkë me familjen shpërthejnë në festëm, ku as lotët nuk munguan./ h.ll/albeu.com