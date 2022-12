Po kryente nxemjen para sfidës me Marokun, Mbappe godet fortë me top në fytyrë një tifoz

Gjatë nxemjes me skuadrën e tij përpara sfidës ndaj Marokut, Kylian Mbappe goditi një tifoz me top duke i shkaktuar gjakëderdhje.

Kampioni i Francës nuk humbi kohë dhe menjëherë shkoi t’i kërkonte falje atij, ku më pas është ndihmuar nga tifozët e tjerë duke i dhënë ujë.

Franca është duke fituar me rezultatin 1-0 ndaj Marokut, ku aktualisht është në intervalin e pushimit./ h.ll/albeu.com

Kylian Mbappe ran to apologize to a fan after he hit him in the face during warmup. 🤕 pic.twitter.com/hDVwudgHf6

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 14, 2022