“Po e lë situatën në dorë të policisë”, nëna e djalit autik: Pse të pranojmë një ftesë, vetëm se ai është Ronaldo?

Unë do të doja të kërkoja falje për reagimin tim të nxituar dhe, nëse është e mundur, do të doja ta ftoja këtë tifoz të vijë dhe të shikojë ndeshjen në Old Trafford në shenjë të lojës së ndershme dhe sportive, Ronaldo kërkoi falje dhe djali e refuzoi.

Cristiano Ronaldo ka dhuruar dhjetëra milionë euro për bamirësi, ka paguar për operacione të fëmijëve të sëmurë por ajo që bëri të shtunën i tmerroi të gjithë.

Manchester Unitedi i tij humbi nga Everton (1-0) në javën e 30-të të Premier League dhe u distancua më tej nga një vend që të çon në Ligën e Kampionëve. Një djalë erdhi në lojë vetëm për të parë idhullin e tij, Cristiano Ronaldo.

Ai ka filmuar gjithçka rreth tij për të përjetësuar atë moment, ka filmuar edhe lojtarët teksa po ecnin drejt dhomës së zhveshjes, por në atë moment erdhi një portugez i inatosur. Ai ka ulur çorapet dhe ka treguar këmbën e gjakosur, djali ka dashur ta filmojë dhe Ronaldo i revoltuar e ka goditur në krah dhe i ka thyer celularin. Ai as nuk i kërkoi falje, por eci i qetë drejt dhomës së zhveshjes. Në fund, doli të ishte një djalë autik.

Kur e kuptoi se kishte bërë një gabim, Ronaldo i kërkoi publikisht falje djalit dhe donte ta priste në Old Trafford. Por nëna e djalit Sarah Kelly refuzoi. Ajo u zemërua nga deklarata e Cristiano Ronaldos, e cila ishte mjaft e papritur dhe e ftohtë, sikur të ishte përpiluar nga një zëdhënës i Man United. Ai e justifikoi shpërthimin e tij, me emocione.

Nëna e djalit u përgjigj shpejt.

– Kështu e shoh unë, që dikush e sulmoi në rrugë dhe më pas i ofroi të shkonim në darkë së bashku, sigurisht që nuk do të pranonim. Pse do ta pranonim këtë ofertë? Vetëm sepse është Cristiano Ronaldo? Më duket se i kemi borxh diçka, e refuzoj tha nëna e djalit.

Deri të shtunën, djali i saj Cristiano Ronaldo ishte lojtari i tij i preferuar, por ajo nuk dëshiron ta shohë më.

– Ne e refuzojmë ofertën e Man United sepse Jake nuk dëshiron të shkojë atje dhe të shikojë Cristiano. Ai ishte mjaft i qartë për këtë. Këto nuk janë fjalët e mia, ato janë të tijat. Në fund të fundit për këtë bëhet fjalë. E vetmja gjë që dua të them është se po e lë situatën në dorë të policisë, përfundoi Sara.

Policia nisi hetimet në fund të fundit.

– Në lidhje me incidentin në Goodison Park të dielën, më 9 prill, ne po punojmë me klubin e Everton për të zgjidhur situatën. Jemi në kontakt edhe me familjen e djalit. Hetimi është në vazhdim dhe aktualisht po mbledhim të gjitha informacionet e nevojshme – njoftoi policia e Liverpool-it.

Emocionet janë në kulmin e tyre në sport dhe kjo mund të kuptohet, por të mundësh një djalë të pafajshëm për të cilin je idhull është për t’u dënuar. I kërkuar falje apo jo, Ronaldo do të duhet të mbajë pasojat. Sepse këtë herë i ka kaluar kufijtë e shijes së mirë. /albeu.com/