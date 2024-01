Pique i rikthehet futbollit, por tani si trajner

Gerard Pique ka njoftuar rikthimin e tij në botën e futbollit 432 ditë pasi tha se po largohej nga ajo.

Nuk do të luajë më si lojtar aktiv, por do ta drejtoj ekipin nga bankina.

“Është një vit i ri dhe pasi e kam menduar mirë, kam vendosur të rikthehem në futboll. Më mungon shumë. Këtë herë nuk do të jetë si lojtar. Do të jetë si trajner. Do të ndaj më shumë detaje në fund të javës”, ka thënë Pique.

Nuk dihet ende nëse Pique do të fokusohet në stolat e futbollit profesionist apo ky vendim do të lidhet me Ligën e Mbretërve. Legjenda spanjolle luajti 616 ndeshje si lojtar i Barçës për klubin e jetës së tij me të cilin shënoi 53 gola dhe dha 13 asistime, i dha fund karrierës në fushë më shumë se një vit më parë.

Ishte 3 nëntor 2022 kur ai njoftoi se do të luante ndeshjen e tij të fundit në Camp Nou. Ai e bëri atë dy ditë më vonë kundër Almerias duke luajtur 85 minuta. Më parë, në karrierën e tij, ai ka luajtur për Zaragoza ku ka luajtur 28 ndeshje dhe Manchester United, klub për të cilin ka luajtur 23 herë.

Anëtar i gjeneratës që fitoi një Botëror dhe një Kampionat Evropian me Kombëtaren, ai ka katër tituj të Ligës së Kampionëve në rekordin e tij të shkëlqyer (një me United). Përveç tre Kupave të Botës për Klube, tre Superkupa Evropiane, tetë Liga Spanjolle, një Ligë Premier, shtatë Copa del Rey, tre Superkupa Evropiane, gjashtë Superkupa Spanjolle, një Kupë Anglie dhe një Superkupë Anglie.

Skuadra e Piques është në Andorra, një klub në të cilin ai ka qenë aksioneri më i madh që nga fundi i 2018-ës dhe i cili që kur mori detyrën si president u shndërrua nga një tjetër klub i dytë B në arritjen e promovimit në të dytin në 2022 për t’u vendosur në ekipi në kategorinë e argjendtë të futbollit spanjoll me Eder Sarabia në stol. /Telegrafi/