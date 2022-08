Pioli: Cikli ynë sapo ka filluar, ekipi është i gatshëm dhe më i përgatitur

Trajneri i Milanit, Stefano Pioli, ka dhënë një intervistë për “DAZN”, duke folur për situatën post-fitimit të Scudettos.

“Ishte një verë e bukur me familjen dhe miqtë e mi. Pashë shumë djem të veshur me fanellën e Milanit që më kërkonin foto. Të gjithë dukeshin të bukur me ato ngjyra dhe të lumtur. Ky entuziazëm më bër të lumtur, në përfshimë të gjithë kuqezinjtë që kishin nevojë të përjetonin një moment si ky.”

Si po shkon në Milanello?

“Është një ambient fantastik, është ideal për të punuar sepse i ka të gjitha, përveç kësaj është edhe një vend i bukur për t’u parë.”

Si do të jetë sezoni i ri?

“Është unik dhe i veçantë. Ne do të luajmë shumë ndeshje nga tani deri në nëntor. Do të jetë intensive, do të duhet të përgatitemi mirë. Tre muajt e parë do të kenë një ndikim të madh në pjesën tjetër të sezonit. Ne duhet të punojmë në më të mirën tonë.”

Si e vlerësoni ekipin?

“Ne duhet të presim maksimumin nga të gjithë, duke përfshirë edhe mua. Ju luani të dielën për mënyrën se si stërviteni gjatë javës dhe gjatë javës duhet të stërvitesh ashtu siç dëshiron të luash të dielën. Ne kemi parime të qarta gjatë ndeshjes, loja jonë bazohet shumë në intensitet. Intensiteti, ritmi, cilësia dhe talenti nuk duhet të mungojnë kurrë në asnjë moment stërvitjeje. Nuk ishim më të mirët, por ishim në fund të sezonit dhe e merituam Scudetton.”/ h.ll/albeu.com