Pintus ka gati planin unik për stërvitjen e Real Madrid për të gjithë sezonin

Kupa e Botës në Katar ka tronditur planet e Real Madridit dhe shumicën e klubeve të mëdha që kanë shumë lojtarë të cilët do të marrin pjesë në turneun madhështorë.

Në rastin e Real Madridit, 10 deri në 15 lojtarë do të shkojnë në Doha për të luajtur në Kupën e Botës në nëntor dhe dhjetor.

Përballë kësaj situate të paprecedentë, trajneri i fitnesit të Real Madridit, Antonio Pintus ka hartuar tashmë një plan unik për të gjithë ndeshjet e Kupës së Botës dhe një tjetër për ata që do të qëndrojnë në Valdebebas gjatë kësaj kohe.

Roli i Pintus në suksesin e Real Madridit sezonin e kaluar

Puna e Pintus ishte vendimtare sezonin e kaluar, pasi forca fizike e skuadrës u tregua në pjesën e fundit të sezonit, pasi fitoi La Liga Santander dhe Champions League.

Këtë term, Pintus e ka ndarë sezonin në tre faza pune. Faza e parë është nga kjo e hënë deri më 10 gusht, kur “Los Blanos” kanë finalen e Superkupës së UEFA-s.

Deri këtë javë, ai ka kryer stërvitje për kondicionimin dhe ngarkesën e punës për të zbuluar gjendjen fizike të secilit lojtar dhe më pas do të vazhdojë me planin ideal individual për secilin, bazuar në këtë informacion.

“Është një test i krijuar për të zbuluar pragjet aerobike dhe anaerobe të lojtarëve dhe fuqinë e tyre aktuale”, tha Pintus për mediat zyrtare të Real Madridit.

“Maska funksionon për të analizuar oksigjenin dhe karbohidratet. Duhet të dimë përqindjen e njërës dhe tjetrës për të përcaktuar gjendjen e lojtarit për momentin. Rezultati ndihmon për të personalizuar ose të paktën për t’i dhënë një drejtim punës që ekipi po bën. Stërvitja parasezonale bazohet në një bazë aerobike të vrapimeve të gjata, e cila më pas përdoret krah për krah me drejtimin dhe objektivin e vrapimeve më të shkurtra dhe më të shpejta.

Unë mund të zbuloj nga këto teste nëse lojtarët kanë nevojë ende për një punë të gjatë me vrapim me intensitet të ulët ose nëse mund të filloj të punoj në një stërvitje më intensive dhe më të shpejtë.”

Përmirësimi i gjendjes fizike gjatë turneut parasezonal të Real Madrid

Më pas janë ndeshjet e turneut të Shteteve të Bashkuara, të cilat do t’i ndihmojnë lojtarët të futen në ritmin e garës.

Nga data 1 gusht deri më 9 gusht, do të ketë përgatitje speciale për Superkupën e UEFA-s kundër Eintracht Frankfurt, dhe fillimin e La Liga Santander dhe Champions League.

Faza e dytë dhe e tretë e planit të Pintus

Faza e dytë vjen me Kupën e Botës. Nga 21 nëntori deri më 4 dhjetor, është efektivisht para-sezon për lojtarët që qëndrojnë në Madrid.

Nga data 4 dhjetor deri në fund të vitit do të ketë pushim për ndërkombëtarët që kthehen dhe rregullime.

Në fazën e tretë, nga janari i vitit 2023 e në vazhdim, do të ketë kushte specifike për lojtarët që kthehen më të rraskapitur nga Botërori.

“Pushimi në stërvitje në nëntor për shkak të Kupës së Botës do të jetë i mirë për mua, sepse ne mund të bëjmë një tjetër parasezon dhe të punojmë pak më shumë për lojtarët që qëndrojnë prapa”, shtoi Pintus.

“Do të jetë ndryshe për lojtarët që do të shkojnë në Kupën e Botës. Ata do të duhet të pushojnë 100 për qind kur të kthehen dhe pastaj të kthehen në punë gradualisht. Do të jetë krejtësisht ndryshe për të dy grupet”./ h.ll/albeu.com